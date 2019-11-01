شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى محترفى اليد والمرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية في إطار الجولة التاسعة بدوري محترفي كرة اليد للرجال للكبار والمرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019/2020 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من محافظة الفيوم مع الزمالك والزهور مع الحوار وجزيرة الورد مع الجزيرة وحدائق الأهرام مع سموحة وطلائع الجيش مع أصحاب الجياد وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأولمبى مع سبورتنج والطيران مع 6 أكتوبر والأهلى مع المعادى.

بينما تقام الجولة العاشرة يوم 7 نوفمبر المقبل للقاءات بين كل من، الزمالك مع الزهور ومحافظة الفيوم مع الجزيرة والحوار مع سموحة وأصحاب الجياد مع جزيرة الورد والبنك الأهلى مع حدائق الأهرام وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع 6 أكتوبر والأولمبى مع الأهلى والمعادى مع الطيران.