شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ليفربول خلال شهر نوفمبر .. قمة السيتي أبرزها والان مع التفاصيل

جدول مباريات ليفربول خلالشهر نوفمبر .. قمة السيتي أبرزها الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لخوض معارك قوية خلال شهر نوفمبر الجاري، في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وسيكون الريدز على موعد مع مباراة القمة أمام ملاحقه مانشستر سيتي في الجولة الثانية عشرة من البريمرليج، بالإضافة لإستضافة نابولي الإيطالي في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأبطال. وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات ليفربول خلال شهر نوفمبر. Advertisements يوم 2-11 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (ملعب فيلا بارك) - الساعة الخامسة مساء يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - جينك البلجيكي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء يوم 10-11 الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (ملعب أنفيلد) - الساعة السادسة والنصف مساء. يوم 23 -11 الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (ملعب سيلهيرست بارك) - الساعة الخامسة مساء يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - نابولي الإيطالي (ملعب أنفيلد) - الساعة العاشرة مساء يوم 30-11 الدوري الإنجليزي - برايتون (ملعب أنفيلد) - الساعة الخامسة مساء.

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