شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة العاشرة والان مع التفاصيل

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة العاشرة الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب محمد الدمتناوي انتهت مساء أمس الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي، بمباراة ميلان وسبال، والتي انتهت بفوز الروسونيري بهدف نظيف، كما شهدت الجولة عدد كبير من الأهداف.

ترتيب الدوري الإيطالي يحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يقع سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 1- شيرو إيموبيلي (لاتسيو): 12 هدف. 2- لويس مورييل (أتالانتا): 8 أهداف. 3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان): 7 أهداف. Advertisements 4- دومينيكو بيراردي (ساسولو): 6 أهداف. 5- دوفان زاباتا (أتالانتا): 6 أهداف. 6- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 5 أهداف. 7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 5 أهداف. 8- إدين دجيكو (روما): 5 أهداف. 9- كريستيان كوامي (جنوى): 5 أهداف. 10- ماركو مانكوسو (ليتشي): 5 أهداف. 11- جواو بيدرو (كالياري): 5 أهداف.

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