شكرا لقرائتكم الاهلى يواصل تدريباته في المعسكر الخارجي بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول رينيه فايلر مدرب الأهلي من خلال المعسكر كسر حالة الملل التي يعاني منها اللاعبين بسبب التدريبات اليومية دون خوض مباريات رسمية بسبب توقف الدوري، وعدم وجود مباريات ببطولة دوري أبطال افريقيا في الوقت الحالي.
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