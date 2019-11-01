شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي يواصل تدريباته المكثفة في معسكر مغلق بالسويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم باستاد السويس في خامس أيام معسكره المغلق بالعين السخنة في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الافريقيه للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى، وتشهد التدريبات تقسيم اللاعبين الي مجموعتين، الأولى للمهاجمين والأخرى للمدافعين، من أجل تحفيظهم خطة اللعب وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر المغلق قبل البطولة.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتي 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان ، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

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أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

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