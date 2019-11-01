شكرا لقرائتكم ميسي يقود الأرجنتين أمام البرازيل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي ودياً الشهر المقبل، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.

ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب ميسي، تعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والأكوادور 6-1.

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وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض بالسعودية في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في 18 من ذات الشهر.

يذكر أن ميسي عانى من إصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.

بيد أن ميسي بات في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الاخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، كان آخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.