"مهرجان البرشاء" يدشن سباقات جبل علي اليوم

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينطلق اليوم الموسم الثامن والعشرون لمضمار جبل علي وسط احتفالية كبيرة بسباق الافتتاح للموسم الجديد الذي يحمل مسمى «مهرجان البرشاء» بمشاركة تعد الأكبر من حيث عدد الخيول في ضربة البداية من كل موسم، حيث يبلغ عددها 93 خيلاً ويبلغ مجموع الجوائز 615 ألف درهم.

وتنطلق ضربة البداية في الثانية إلا ربعاً ظهر اليوم بالشوط الأول برعاية المشرق لخدمات الري ومسافته 1200 متر وجائزته 75 ألف درهم واستقطب 11 خيلاً أبرزها «على مهلك» و«شنغهاي سيتي» و«انتوني أي» لنقابة بورسلي و«قناة دبي» لعيلان كدفور و«اميريتس ستيشن» لكمال إدريس و«جالاكسي رود» و«رايج» للشيخ راشد بن حميد النعيمي و«سو هاي سبيد» لصالح عمر بن حيدر.

وتبلغ الإثارة قمتها بانطلاقة رابع الأشواط وهو الشوط الأغلى والرئيسي برعاية إسطبلات شادويل ومسافته 1400 متر، وقد تقدم للنزال على لقبه 13 خيلاً من أقوى وأشهر الخيول، حيث يدفع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بثلاثة خيول هي «اقتران» و«تدبير» و«زينهم»، ويدفع سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بالحصان «هاي اون لايف»، وتحمل ثلاثة خيول شعار محمد البسطي وهي «ميستيك مون» و«جست ايه بيني» و«روكيت باور» فيما يحمل «حالك» شعار إسطبلات جبل علي المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وينافس أيضاً «هايد بارك» لسلطان علي و«بوشارت» لفريق البيت متوحد و«كتابي» لخالد النابودة.

ويحتدم التنافس بين 13 خيلاً في الشوط الثاني برعاية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين ومسافته 1200متر وجائزته 75 ألف درهم ومن أبرز الخيول المشاركة «دالتري» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي و«فيرست ستارت» لعيلان كدفور و«ماجستيك ثندر» لتتش جولد و«مان هنتر» لمروان البيضائي و«رول اوف اونر» لإسماعيل محمد و«تابرناس» و«فاو اوف برينسيس» لعبدالله بن حزيم و«تابليك» لمحمد البسطي و«يجول» لسمو الشيخ أحمد بن راشد.

واستقطب الشوط الثالث برعاية مجموعة الشعفار للاستثمار، 15 خيلاً، ومسافته 1200 متر وجائزته 95 ألف درهم، وسيكون الصراع قائماً بين خيول قوية أبرزها «الفلك» و«شجي» و«تأمل» و«الراصد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«كول تو وور» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم و«بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم و«إرادتي» لنقابة بورسلي و«نايت كاسل» لعلي حداد و«ستيتهود» و«إجبار» لمحمد البسطي و«إقليم» لأحمد المهيري. ويشارك في الشوط الخامس 16 خيلاً ومسافته 1400 متر وجائزته 80 ألف درهم برعاية الرضا للتأمين ووساطة التأمين، والخيول المتنافسة على ألقابه هي «كد ماليبو» و«متوكد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«أندلس جولد» لنقابة فينكس و«انيشال» لفريق البيت متوحد و«دينجرس ثوت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم و«تاونز هيستوري» لحسن الجسمي و«كوديد» لعلي مختار و«مانكايند» لصالح عمر بن حيدر و«روكلي» للشيخ حشر محمد آل مكتوم و«دبويس ثندر» لنقابة بورسلي و«ريتش اند فيمس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم و«سترونج كيمسيتري» لخليفة النيادي و«سلطانة» لإسماعيل محمد و«زين إمباير» لسعيد الشامسي.

وتقدم بنك دبي التجاري لرعاية الشوط السادس الذي استقطب 11 خيلاً ومسافته 1800 متر وجائزته 90 ألف درهم، والخيول التي ستتنافس على هذا الشوط هي «تفاخر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم و«سبريت اوف اسكوتلاند» لنقابة بورسلي و«مايتيلي» و«جيميسيان» لمحمد البسطي و«دولمن» لعدنان خان و«آرتش جولد» لحسين العباس لوتاه و«بوسكونيرو» لحميد العليلي و«هوكر» لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

أما الشوط السابع والأخير في سلسلة سباقات اليوم سيكون برعاية اس اي اس ومسافته 1950 متراً وجائزته 80 ألف درهم وتتنافس على ألقابه 14 خيلاً هي «كومبليانس» لأبوظبي ريسنغ و«سكاي جازر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم و«فيتزسايمونس» ليوسف الخاجة و«ايست آسيا» لسيد حشيش و«مقاتل» لمنصور المنصوري و«كرينسبل» لعبدالعزيز النوري و«هالو» لمحمد البسطي و«ريفر اوف جولد» لناصر عسكر و«كول ساين» لنقابة بورسلي و«دريس كوت» لنقابة بلولاركسبور و«ويجز اوف جولد» لتيمول و«كالامازو» لهناء الرفاعي و«اوسيان سنو» لمحمد سالم.

آلاف الهدايا تنتظر الجمهور

يقدم مضمار جبل علي آلاف الهدايا للجمهور والأسر التي ستتوافد نحو المضمار العائلي اليوم، وسيتم تسليم الهدايا إلى الجماهير عند مداخل المضمار كما اعتاد على استقبال جماهيره بهذه الطريقة سنوياً، مما يعكس الجهود الكبيرة للجنة المنظمة. وهناك أيضاً جوائز للجمهور يتم تقديمها خلال أشواط السباق عبر السحوبات المجانية على الكوبونات التي توزع مع الهدايا. وأكد المهندس شريف الحلواني اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم، وتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على مواصلة شادويل لرعاية الجمهور، وتقديم 11 سيارة سيتم السحب عليها من قبل الجمهور عقب نهاية كل سباق.

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