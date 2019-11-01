شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى ختام الدور الثانى بتمهيدى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية في إطار ختام الدور الثانى التمهيدى بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019/2020 .
وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من المنيا مع طنطا والاتحاد السكندري مع بنى سويف وطلائع الجيش مع ألعاب دمنهور بالمجموعة الأولى .
أما المجموعة الثانية، فتشهد مواجهات بين كل من الترسانة مع بتروجت والقناة مع مصر للبترول، فيما يلتقى بالمجموعة الثالثة، سبورتنج مع الداخلية والزمالك مع 6 أكتوبر .
أما على صعيد المجموعة الرابعة فيتقابل كل من جزيرة الورد مع هليوبوليس والطيران مع الشرقية للدخان والأهلى مع الزهور .
يصعد عدد 3 فرق من كل مجموعة للعب دورى من دورين يبدأ يوم 8 نوفمبر الجارى .
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