شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المنتخب الأوليمبى المستبعد ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم الجمعة ثنائى الاسماعيلى أحمد أيمن ومحمد صادق فى تدريبات الدراويش الجماعية بعد استبعادهم من صفوف المنتخب الاوليمبى .

وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى قد استبعد وجيه عبد الحكيم ثم قرر استبعاد الثنائى محمد صادق وأحمد ايمن فيما استمر عبد الرحمن مجدى فى معسكر المنتخب .

ويستعد المنتخب الأوليمبى للمشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث وقع فى المجموعة الأولى والتى يستهلها بمواجهة أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واستبعد شوقى غريب المدير الفني كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن ، بينما تم ضم 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.