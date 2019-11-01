شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول فريق كوت دى أور للإسكندرية لمواجهة المصري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق كوت دي أور بطل سيشل إلى فندق الإقامة بالإسكندرية، استعدادًا لملاقاة فريق المصري البورسعيدي في إياب دور الملحق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وحرص بعثة سيشيل على تناول العشاء فور الوصول لفندق الإقامة علي أن يخوض الفريق تدريباته غداً الجمعه بالإسكندرية.

وضم الفوج الأول 17 فردًا ومن المقرر أن يصل الفوج الثاني من البعثة غدًا الجمعة، والذي يضم 6 أفراد منهم 4 لاعبين والمدير الفني ومدرب الفريق.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بسيشل يوم الأحد الماضي انتهت بفوز فريق المصري بأربعة أهداف دون رد ما يسهل مهمة المصري للصعود لدور المجموعات بالبطولة.

فريق كوت دي أور يصل الإسكندرية لمواجهة المصري

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فريق كوت دي أور يصل الإسكندرية لمواجهة المصري

فريق كوت دي أور يصل الإسكندرية استعدادًا للمصري