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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر
ويقام الافتتاح بصالة وزارة الشباب والرياضة، بالغردقة ، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثل في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.
واختار اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، في نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.
وتمثل البطولة نشاطا سياحيا مهما يجذب أنظار عدد كبير من السائحين إلى محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمؤتمرات.
واكتمل اليوم الخميس وصول الوفود المشاركة فى البطولة التي تقام في مصر وقارة إفريقيا للمرة الأولى.
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، على خروج حفل الافتتاح بالصورة التي تليق بإسم مصر، مشيرا إلى أن صالة الشباب والرياضة بالغردقة ستشهد مفاجآت عديدة فى حفل الافتتاح.
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