يوسف منتقدا فترة لاسارتي: كان يستشير جهازه الأجنبي ولم أحصل على فرصتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد محمد يوسف المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أنه لم يحصل على المساحة المناسبة لإمكانياته للعمل ضمن جهاز مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي.

وأوضح يوسف في تصريحات لقناة أون سبورت: "كان الاتفاق على أنني سأكون رقم 2 في جهاز لاسارتي، ولكن ما حدث في أرض الواقع كان مختلف عن ذلك الاتفاق، فكان يعتمد المدرب الأوروجوياني على مساعديه الأجانب، وهذا حقه في النهاية".

وأشار يوسف إلى أنه فكر في الاستقالة ولكن توالي المباريات، لم تتح له الفرصة لطلب ذلك: "فضلت مصلحة الأهلي في ذلك الوقت، ولم أكن أريد فتح باب يُحدِث أزمات في الفريق".

كما أوضح يوسف أن لاسارتي، وباتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق، بذلا كل ما في وسعهما مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى كارتيرون كان يشاركهم في القرارات ويحصل على رأيهم ويناقشهم فيه.

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وأكمل: "كنت مدير كرة ومساعد مدرب مع كارتيرون ولم يكن هناك جهاز أجنبي، وبالتالي كان لي فرصة للمشاركة في اتخاذ القرار مع الجهاز الفني والمدير الفني".

وخسر لاسارتي بطولة دوري الأبطال بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز (5-0) ذهابا في الدور ربع النهائي ببطولة إفريقيا، فيما خسر كارتيرون بطولة إفريقيا بالهزيمة أمام الترجي إيابا (3-0) بعد الفوز ذهابا (3-0).

وعن رحيلهما عن النادي الأهلي، قال يوسف إن لاسارتي كان أكثر تأثرا من الرحيل، مستدركا: "كارتيرون أيضا كان يحب النادي الأهلي، وخاصة أنه دفع الشرط الجزائي للقدوم لتدريب الأهلي".

وأكد المدرب العام السابق للأهلي: "من الصعب العمل كرجل ثاني من أي مدير فني آخر".

واختتم يوسف: "الله أرسل لي هدايا لأحفر اسمي مع النادي الأهلي، بالفوز ببطولة دوري الأبطال 2013 ومعادلة رقم برشلونة كأكثر الأندية تتويجا في العالم، ثم الفوز ببطولة السوبر على حساب الصفاقسي (3-2) على ستاد القاهرة، ليصبح الأهلي الأكثر تتويجا في العالم، قبل أن أتولى المسؤولية مؤقتا بعد رحيل لاسارتي لأحقق الفوز الأكبر للأهلي في تاريخه ببطولات إفريقيا (9-0)".