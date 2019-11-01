بالمواعيد.. أهم مباريات اليوم الجمعة فى الدوريات الأوروبية والعربية

يشهد اليوم الجمعة، إقامة مجموعة من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم، بالدورى الفرنسي والألمانى وبعض الدوريات العربية وهم على النحو التالى. الدورى الألمانى:

بادربورن × هوفنهايم – التاسعة والنصف مساء. الدورى الفرنسى: ديجون × باريس سان جيرمان – العاشرة إلا الربع مساء. الدورى الهولندى: بى إس زفوله × أياكس أمستردام – التاسعة مساء. مساء. الدورى السعودى: Advertisements الفيصلى × ضمك – الثانية والربع عصرا. الرائد × الوحدة – الخامسة مساء. الدورى الإماراتى: الوحدة × الظفرة – الرابعة عصرا. خورفكان × النصر – الرابعة عصرا. العين × الجزيرة – السابعة إلا الربع مساء.

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