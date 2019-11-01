خيتافي يحرم غرناطة من صدارة الليجا

فاز خيتافي على أرضه أمام غرناطة 3-1 في الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإسباني، ليجرده من صدارة المسابقة.



افتتح آنخيل رودريجيز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وأضاف ماورو أرامباري الهدف الثاني في الدقيقة 41.



وقلص غرناطة الفارق عن طريق أنطونيو بويرتاس في الدقيقة 74.



وقضى ديفيد تيمور على آمال الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 88.



وبهذه النتيجة توقف رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني ونقطتين عن برشلونة الذي استعاد الصدارة.



في المقابل، ارتفع رصيد خيتافي التاسع في الترتيب إلى 16 نقطة.

المصدر: موقع كوره

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