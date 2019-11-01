اخبار الرياضه

رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي ليفربول ومانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب قبل مواجهتي ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز غداً السبت، لحساب الجولة الحادية عشر، من الدوري الأقوي والأغلي في العالم.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب الفوز في 9 مواجهات والتعادل في لقاء وحيد أمام غريمة التقليدي، مانشستر يونايتد، ودون تلقي أي خسارة، حيث يمتلك الليفر في رصيده 28 نقطة.

مانشستر سيتي وساوثهامبتون

 

ويبدأ وصيف الدوري الإنجليزي وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي منافسات الغد بمواجهة ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة. 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتى ضد ساوثهامبتون فى تمام الساعة الخامسة مساءً علي ملعب الغتحاد معقل السيتزن، ووسط جماهيره.

52ab7070a2.jpg

ويسعي أبناء بيب جوارديولا للفوز على منافسه غداً، والاقتراب خطوة نحو صدارة الدورى خلال المنافسة الشرسة أمام ليفربول المتصدر الحإلى لجدول ترتيب الدورى.

4a991bf176.jpg

ويبتعد مانشستر سيتى فى وصافة جدول ترتيب  بفارق 6 نقاط عن الليفر، بعد أن أخفق الفريق فى انطلاقة بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وواتفورد 

يلاقي فريق تشيلسى نظيره واتفورد ضمن منافسات الجولة 11 لبطولة الدورى الآنجليزى الممتاز، غداً السبت أيضاً.

وتنطلق مباراة واتفورد وتشيلسى فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الدبابير.

ويتطلع فرانك لامبارد لمواصلة الصحوة فى الدورى الآنجليزى والخروج من أحزان الإقصاء بكأس رابطة الأندية الإنجليزى لحساب مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1، الأربعاء الماضي.

f318ddb627.jpg

ويتواجد تشيلسى في المربع الذهبي بجدول الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 20 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

فيما يحاول واتفورد جاهداً الهروب من تذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق الإنتصار على ضيفه تشيلسي، متسلحاً بعاملي الأرض والجماهير. 

Advertisements

أرسنال وولفرهامبتون 

ويلاقي فريق أرسنال فريق وولفراهمبتون، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر أيضاً السبت، ضمن منافسات البريمير ليج .

ويحاول أرسنال نسيان مراراة الخروج المهين أمام ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية عقب الفوز عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد مباراة دراماتيكية، لعب خلالها الليفر بفريق الرديف، مدعماً ببعض الوجوه الأساسية . 

5e3bb3cdf3.jpg

ويتواجد أرسنال فى المرتبة الخامسة بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 16 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر فريق ليفربول.

فيما يحتل ولفرهامبتون المرتبة الـ12  في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويسعي جاهداً لإعادة النتائج القوية كما فعل في الموسم المنصرم، ووصل للدوري الأوربي عقب إحراج كبار البريمير ليج.

ليفربول وأستون فيلا 

 

يستضيف ملعب فيلا بارك مباراة قوية السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، بين أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور وليفربول ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، في لقاء سيقوده الحكم جوناثان موس.

10fef2e9da.jpg

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يستضيف أستون فيلا والذي يلعب له المصريين أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجية لاعبو منتخب مصر فريق ليفربول والذي يلعب له نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في تمام الخامسة يوم السبت بتوقيت القاهرة والسادسه بتوقيت والسابعه بتوقيت الإمارات والرابعه بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

e4e1cb5391.jpg

عودة محمد صلاح أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب عن لقاء فريقه أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزيه ضمن مباريات دور ال 16 والتى انتهت بتأهل الريدز بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 5_5، بينما أستون فيلا حقق الفوز علي وولفرهامبتون بهدفين لهدف ليصعد مع ليفربول لدور ال 8 للكأس كان للاعب مصر أحمد المحمدي هدف خلال اللقاء.

6ae77aef62.jpg

وكان ليفربول قد حقق فوز صعب خلال الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد الفوز علي توتنهام هوتسيبير بهدفين لهدف كان لمحمد صلاح هدف الفوز من ضربة جزاء، بينما أستون فيلا قد خسر أمام مانشستر سيتي بثلاثيه دون رد.

ويتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

وفيم يلي يقدم موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي

d180c056d6.jpg
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا