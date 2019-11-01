رياضة | ارتفاع جنوني لأسعار 10 لاعبين.. تعرف عليهم

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أصبحت القيمة التسويقية للاعبين هى الأهم حاليا بالنسبة لهم خاصة في فترات الإنتقالات حيث يزيد كل لاعب او تنقص قيمته الماليه علي حسب ما يقدمه في مسيرته مع فريقه.

وزاد خلال الفترة الأخيرة قيمة عدد من اللاعبين، أبرزهم البرتغالي جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد الإسبانى والذي انتقل الي الروخي بلانكوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وأيضا فينسيوس لاعب ريال مدريد الإسبانى والذي شارك بصفه ميتمرة خلال الفترة الأخيرة.

واللاعبين ال 10 الذي زادوا خلال الفترة الأخيرة هم :

جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد الإسبانى والتي أصبحت قيمته التسويقية الحاليه الحالية 100 مليون يورو والتي زادت خلال الفترة الأخيرة بمقدار 88 مليون يورو

النجم السنغالي لفريق ليفربول الإنجليزي ساديو ماني والتى أصبحت القيمة الحالية له 120 مليون يورو وزاد اللاعب 45 مليون يورو خلال الفترة الحاليه.

البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزى والتى تعد القيمة الحالية له 100 مليون يورو وزادت بمقدار 35 مليون.

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الشاب الإنجليزي ألكسندر أرنولد والتى تعد القيمة الحالية له 80 مليون يورو والتى زادت بمقدار 35 مليون يورو.

نجم أرسنال الإنجليزي نيكولاس بيبي والتى تعد القيمة الحالية له 75 مليون والتى زادت بمقدار 35 مليون يورو.

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسبانى والتى تعد القيمة الحالية له 70 مليون وزادت بمقدار 35 مليون.

كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي الإنجليزي والتى تعد القيمة الحالية له 35 مليون زادت بمقدار 35 مليون يورو.

برونو فيرنانديز النجم البرتغالى والتي تعد القيمة الحالية له 60 مليون يورو زادت بمقدا 34 مليون يورو.

إيفرتون والتي تعد القيمة الحالية له 40 مليون زادت بمقدار 33 مليون يورو.

ميسون ماونت لاعب تشيلسي الإنجليزي والتي تعد القيمة الحالية له 35 مليون زادت بمقدار 31 مليون يورو.