رياضة | باريس سان جيرمان يستمر في القتال على نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستمر في القتال على نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر ناي باريس سان جيرمان الفرنسي في القتال على ضم نجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

باريس سان جيرمان يستهدف تشان

وأكدت صحيفة "لو سبورت 10" أن نادي باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس خلال يناير القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان كان قد حاول من قبل التعاقد مع تشان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكنه فشل في ذلك.

موقف تشان من الرحيل عن يوفنتوس

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وذكرت الصحيفة أن إيمري تشان لا يمانع في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الفترة القادمة بسبب قلة مشاركته مع الفريق وبالتحديد عقب خروجه من حسابات ماوريسيو ساري مدرب الفريق.

قيمة تعاقد باريس سان جيرمان مع تشان

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس لن يوافق على بيع تشان في الشتاء القادم بمبلغ أقل من 40 مليون يورو وهو لا يعتبر بالمبلغ الصخم بالنسبة للنادي الفرنسي.

مشاركات إيمري تشان مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 7 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.