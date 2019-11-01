رياضة | وكيل رونالدو يعرض على ريال مدريد صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل رونالدو يعرض على ريال مدريد صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام خورخي مينديز وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعرض صفقة جديدة على نادي ريال مدريد الإسباني.

بديل كاسميرو في ريال مدريد

وأكدت شبكة "دون بالون" الإسبانية أن مينديز عرض على نادي ريال مدريد التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيز لاعب وسط نادي ولفرهامبتون الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي ريال مدريد كان يبحق عن لاعب قوي يكون خليفة البرازيلي كاسميرو لاعب وسط الفريق في المستقبل.

Advertisements

وأكد مينديز إلى إدارة ريال مدريد أن روبين نيفيز هو أفضل خيار للنادي ليكون بديل كاسميرو في المستقبل.

قيمة تعاقد ريال مدريد مع روبين نيفيز

وكشفت الصحيفة أن مينديز أكد لإدارة ريال مدريد أن التعاقد مع روبين نيفيز لن يكلف خزينة النادي أكثر من 50 مليون يورو بل ويمكن إدراج بعض اللاعبين الغير مؤثرين في الصفقة لتخفيض المبلغ.

مشاركات روبين نيفيز مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم

وقد شارك روبين نيفيز في 19 مباراة حتى الآن مع نادي ولفرهامبتون خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.