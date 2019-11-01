رياضة | موعد مباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان اليوم الجمعة 1/11/2019 في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان اليوم الجمعة 1/11/2019 في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ديجون في إطار منافسات الجولة الـ12، من منافسات الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة.

ملعب مبارة باريس سان جيرمان وديجون بالدوري الفرنسي

تقام مباراة ديجون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على ملعب جاستون جيرارد معقل ديجون.

وحقق باريس سان جيرمان 9 انتصارات في 11 مباراة ليحتل صدارة الترتيب بفارق 8 نفاط عن نانت الثاني، بينما يتذيل ديجون الترتيب بتسع نقاط.

ويفقد الفريق الباريسي خدمات نجمه نيمار داسيلفا في مباارة اليوم، بجانب المدافع الألماني ثيلو كيهرر والظهير البلجيكي توماس مونييه بسبب الاصابة.

كما لم يتحدد موقف مشاركة الشكلاعب الوسط ماركو فيراتي الذي مدد الأربعاء عقده حتى 2024 والمصاب في ساقه اليمنى خلال مواجهة مارسيليا الأخيرة بالدوري، وأـيضاً الدولي الإسباني أندير هيريرا، المنتقل حديثاً للفريق الفرنسي قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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موعد مواجهة باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي تنطلق مواجهة ديجون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وعند الـ 19:45 بتوقيت جرينتش.

فيما يعود اللاعب السنغالي إدريسا جيي المتعافي من إصابته، لصفوف باريس سان جيرمان، كما يتوقع مشاركة الهداف التاريخي للبي إس جي، إديسون كافاني أساسيا، للمرة الاولى منذ نهاية أغسطس عندما تعرض لإصابة في قدمه.