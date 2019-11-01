رياضة | مارسيلو يكشف كواليس مثيرة عن نهائي دوري أبطال أوروبا.. والصلاة من أجل إيقاف صلاح

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واردف قائلاً : "لذلك كنت جالسًا في غرفتي أكافح من أجل التنفس وفكرت بنفسي وكم من الأطفال في العالم يلعبون كرة القدم وكم منهم يحلم باللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الملايين والملايين والملايين وقلت لنفسي هدئ نفسك واربط حذاءك يا أخي".



واستطرد قائلاً: "كنت أعرف أنه بمجرد وصولي إلى الملعب سأكون على ما يرام، بالنسبة لي، لا يمكن أن يحدث أي شيء سيئ في ملعب كرة قدم".



واختتم مارسيلو تصريحاته قائلاً : "عندما دخلت أخيرًا إلى الملعب، كنت لا أزال أواجه صعوبة في التنفس وفكرت، إذا كان يجب عليّ أن أموت هنا الليلة سأموت".