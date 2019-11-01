رياضة | مصر تمثل إفريقيا والعرب منفردة بكأس العالم لسيدات السلة 3×3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تمثل إفريقيا والعرب منفردة بكأس العالم لسيدات السلة 3×3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن بلوغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 3×3، للسيدات للمرحلتين العمريتين تحت 18 سنة والمقرر إقامتها بالمجر و تحت 23 سنة التي ستستضيفها الصين.

وجاء تأهل مصر لتكون المنتخب العربي والإفريقي الوحيد في البطولتين، بعد تقدمها في التصنيف الخاص بالاتحاد الدولي للعبة وفقا للبطولات المحلية.

واحتل منتخب مصر تحت 18 سنة المركز رقم 16 في التصنيف العالمي، بينما جاء منتخب تحت 23 سنة في المركز الـ19، من بين 20 منتخبا يحق لهم المشاركة في البطولة.