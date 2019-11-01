شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو فيراتي يجدد عقده مع سان جيرمان حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، رسميًا، تجديد عقد الدولى الإيطالى ماركو فيراتى، لاعب خط وسط الفريق، حتى عام 2024، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، وذلك من أجل تحصينه من العروض المغرية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

Advertisements

وارتبط اسم فيراتى، خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى صفوف برشلونة من أجل تدعيم خط وسط الفريق الكتالونى، لاسيما بعد رحيل أندريه إنييستا، ولكن البارسا دعم صفوفه بالتعاقد مع دى يونج، لاعب خط وسط فريق أياكس الهولندى.

وكان فيراتى قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2012، وأصبح لاعبًا أساسيًا في النادى الباريسى، وسجل 9 أهداف وقدم 48 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 290 مباراة.

من جانبه قال فيراتى بعد تجديد عقده: «أنا سعيد لمواصلة مغامرتى الرائعة مع باريس سان جيرمان، سأستمر في تقديم كل شىء للفوز معًا».