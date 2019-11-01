شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرصد 35 مليون إسترليني لخطف «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، رغبة فريق يوفنتوس في التعاقد مع لاعب مهاجم، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ليكون خليفة للدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذي قد يعتزل كرة القدم بعد موسمين.

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وقالت الصحيفة إن مسؤولى يوفنتوس قرروا رصد مبلغ 35 مليون جنيه إسترلينى من أجل خطف إيرلينج براوت هالاند، نجم فريق سالزبورج النمساوى، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز للغاية في دورى أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس تعتمد على مينو رايولا، وكيل اللاعبين، في إنهاء هذه الصفقة قبل كبار أوروبا الذين يرغبون في خطف اللاعب، أبرزهم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وريال مدريد وبرشلونة، حيث سجل المهاجم النرويجى 22 هدفًا هذا الموسم مع فريقه.

يذكر أن هالاند يتألق مع فريق سالزبورج هذا الموسم بدورى أبطال أوروبا وسجل أمام ليفربول الإنجليزى بدور المجموعات رغم الهزيمة بنتيجة 4/3.