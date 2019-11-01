شكرا لقرائتكم ميودراج يطالب مسؤلي الاسماعيلي بتغليظ العقوبات ضد اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للنادى الاسماعيلى مسئولى ناديه بتغليظ العقوبات فى لائحة النادى على اللاعبين الخارجين عن النص حتى يضمن مزيدا من الانضباط فى صفوف الدراويش لاسيما فى الفترة المقبلة التى تشهد تحديات صعبة للفريق سواء على الصعيد المحلى أو العربى .

ويأتى ذلك التوجه بعد أزمة الثنائى محمد فوزى وعماد حمدى لاعبا الفريق اللذان خرجا من معسكر الاسماعيلى ليلة مباراة الجزيرة الاماراتى للمبيت فى منازلهم دون أذن الجهاز الفنى ليتعرضا لعقوبة مالية غير معلنة فى وسائل الاعلام بالإضافة للحرمان من الراحة السلبية التى حصل عليها زملائهم لمدة أسبوع.

على صعيد مختلف ، كشف صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى عن خطة إعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية قائلا : "نسعى لاستغلال التوقف فى تحقيق أكبر مكاسب فنية وبدنية للاعبين من خلال رصد أهم نواقصنا والعمل على إصلاحها بشكل سريع".

وواصل "الفترة الحالية تشهد استدعاء باقى اللاعبين دون الأساسيين من أجل تجهيزهم بأفضل شكل، تمهيدا للاعتماد على جهود المميز منهم حسب الحاجة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة".

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واستكمل "تم الاتفاق على مجموعة من الوديات من العيار الثقيل لاكساب اللاعبين حساسية المشاركة والوقوف على مدى استيعابهم للخطط الفنية ، فضلا عن تجهيز المصابين بعد تماثلهم للشفاء".

وأتم حديثه قائلا "نتطلع لاستمرار الانتصارات بالدورى المحلى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال من أجل إسعاد جماهيرنا".