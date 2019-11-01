شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع المقاولون و أصحاب الجياد مع الأهلى و الصيد مع الطيران و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع سموحة .
بينما تقام الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل بمواجهات بين كلا من ، الجزيرة مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك و الشمس مع الصيد و الطيران مع أصحاب الجياد و الأهلى مع هليوبوليس و المقاولون مع الزهور .
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