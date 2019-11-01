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لقاءات قوية فى سابع جولات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار سابع جولات دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .

 

و تشهد هذه الجولة مواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع المقاولون و أصحاب الجياد مع الأهلى و الصيد مع الطيران و الزمالك مع الشمس و الجزيرة مع سموحة .

 

بينما تقام الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل بمواجهات بين كلا من ، الجزيرة مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك و الشمس مع الصيد و الطيران مع أصحاب الجياد و الأهلى مع هليوبوليس و المقاولون مع الزهور .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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