شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإسماعيلى فى دورى الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجاءت مباريات الجولة 11 كالتالي:

طلائع الجيش x الجونة

بيراميدز x الانتاج الحربي

المقاولون x طنطا

مصر المقاصة x إف سي مصر

Advertisements

الإسماعيلي x الأهلي

سموحة x المصري

حرس الحدود x الزمالك

انبي x الاتحاد السكندري

فيما حصل وادي دجلة على راحة من هذه الجولة.

كانت آخر مباراة يخوضها الأهلي في البطولة ضمن الجولة التاسعة أمام وادي دجلة، في 11 أكتوبر الماضي، وفاز الأحمر بنتيجة 2/0، ولم يلعب الفريق ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في البطولة، قبل أن تتوقف المسابقة في الفترة من 20 حتى 28 أكتوبر بسبب معسكر منتخب الشباب.

فيما كانت آخر مباراة يخوضها زمالك 2001 أمام بيراميدز حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء، وسجل الأهداف '' أحمد عيد - حسام عبد المجيد '' .