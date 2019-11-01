شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الإسماعيلى فى دورى الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجاءت مباريات الجولة 11 كالتالي:
طلائع الجيش x الجونة
بيراميدز x الانتاج الحربي
المقاولون x طنطا
مصر المقاصة x إف سي مصر
الإسماعيلي x الأهلي
سموحة x المصري
حرس الحدود x الزمالك
انبي x الاتحاد السكندري
فيما حصل وادي دجلة على راحة من هذه الجولة.
فيما كانت آخر مباراة يخوضها زمالك 2001 أمام بيراميدز حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء، وسجل الأهداف '' أحمد عيد - حسام عبد المجيد '' .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواجه الإسماعيلى فى دورى الجمهورية 2001 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.