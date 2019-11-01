شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة نيجيريا تصل الإسماعيلية للمشاركة فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل بعثة المنتخب النيجيرى إلي الإسماعيلية، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى تقام فى مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا محمد شيحة، رئيس مجموعة أمم أفريقيا الأخيرة بالإسماعيلية.

وتقام بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، ويتأهل منها 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، ويعد المنتخب النيجيرى هو أول المنتخبات التى تصل للقاهرة على أن تصل باقى المنتخبات المشاركة على مدار الأيام المقبلة.

يذكر أن بطولة افريقيا مؤهلة للأولمبياد ويشارك فيها 8 منتخبات ويصعد أول ثلاث منتخبات مباشرة للأولمبياد، ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى التى تضم مالى وغانا والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا، ويصطدم المنتخب النيجيري في أولى مبارياته بالمنتخب الإيفواري يوم 9 من نوفمبر المقبل.

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