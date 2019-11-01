القيعى عن صلح آل الشيخ مع الأهلى: يجب تثمين هذه الخطوة عندما تأتى من المحبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للصلح مع القلعة الحمراء بعد الخلافات التى نشبت بين الطرفين خلال الفترة الماضية. وأكد القيعى خلال تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى أنه يجب تثمين مبادرة الصلح عندما تأتى من المحبين، موضحا أنه مع كل خطوات الصلح والسلم عندما تأتى من المحبين. كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمستشار تركي آل الشيخ ، أغلق صفحة الخلافات التي اشتعلت بينهما على مدار الأشهر الماضية، بعد المبادرات التي تقدم بها آل الشيخ للمجلس الأحمر وإعلانه رغبته في الصلح، ما قابله الخطيب بشكر رسمي واستقباله وفد المستشار تركي آل الشيخ في منزله للاطمئنان عليه بعد معاناته من آلام في الظهر، وتوجيه رئيس الأحمر الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية في بيان رسمي.

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