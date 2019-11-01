تعرف على جدول مباريات برشلونة خلال شهر نوفمبر

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تعرف على جدول مباريات برشلونة خلالشهر نوفمبر الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي سيكون نادي برشلونة الإسباني على موعد مع الكثير من المباريات على مستوى بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ووتبدو أجندة برشلونة سهلة نسبياً على مستوى الليجا، لكنها تتضمن صدام قوي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة بملعب كامب نو. Advertisements وفيما يلى الجدول الكامل للفريق الكتالوني خلال شهر نوفمبر: يوم 2-11 الدوري الإسباني - ليفانتي (ملعب سيوتات دي فالنسيا) - الساعة الخامسة يوم 5-11 دوري أبطال أوروبا - سلافيا براغ التشيكي (ملعب كامب نو) - الساعة الثامنة إلا خمس دقائق يوم 9-11 الدوري الإسباني - سيلتا فيجو (ملعب كامب نو) - الساعة العاشرة مساء يوم 23-11 الدوري الإسباني - ليجانيس (ملعب بوتاركي) - الساعة الثانية ظهراً. يوم 27-11 دوري أبطال أوروبا - بوروسيا دورتموند الألماني (كامب نو) - الساعة العاشرة مساء.

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