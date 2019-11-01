اخبار الرياضه

جدول مباريات ريال مدريد خلال شهر نوفمبر 

0 نشر
عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات خلال شهر نوفمبر  والان مع التفاصيل

جدول مباريات ريال مدريد خلالشهر نوفمبر

الجمعة 1 نوفمبر 2019

2bfd6b6b96.jpg
جدول مباريات ريال مدريد خلال شهر نوفمبر 

كتب

عبدالقادر عرابي

ينتظر نادي ريال مدريد مباريات عديدة على مستوى بطولة ودوري أبطال أوروبا خلال شهر نوفمبر.

 

وتبرز مواجهة باريس سان جيرمان في لحساب الجولة الخامسة كأهم مباريات النادي الملكي خلال هذا الشهر، وهي المباراة التي يريد خلالها كتيبة المدرب زين الدين زيدان الثأر لهزيمتهم في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

 

Advertisements

وإليكم الجدول الكامل لمباريات الريال خلال هذا الشهر:

 

يوم 2-11 الدوري الإسباني  - ريال بيتيس  (ملعب سانتياجو بيرنابيو) -  العاشرة مساء

يوم 6-11 دوري أبطال أوروبا - جلطة سراي (ملعب سانتياجو بيرنابيو) -  العاشرة مساء

يوم 9-11 الدوري الإسباني - إيبار (ملعب إيبوروا) - السابعة والنصف مساء

يوم23-11 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء

يوم 26-11 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مباريات ريال مدريد خلال شهر نوفمبر  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا