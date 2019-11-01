شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ريال مدريد خلال شهر نوفمبر والان مع التفاصيل

جدول مباريات ريال مدريد خلالشهر نوفمبر الجمعة 1 نوفمبر 2019 كتب عبدالقادر عرابي ينتظر نادي ريال مدريد مباريات عديدة على مستوى بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال شهر نوفمبر.

وتبرز مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لحساب الجولة الخامسة كأهم مباريات النادي الملكي خلال هذا الشهر، وهي المباراة التي يريد خلالها كتيبة المدرب زين الدين زيدان الثأر لهزيمتهم في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة. Advertisements وإليكم الجدول الكامل لمباريات الريال خلال هذا الشهر: يوم 2-11 الدوري الإسباني - ريال بيتيس (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء يوم 6-11 دوري أبطال أوروبا - جلطة سراي (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء يوم 9-11 الدوري الإسباني - إيبار (ملعب إيبوروا) - السابعة والنصف مساء يوم23-11 الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء يوم 26-11 دوري أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (ملعب سانتياجو بيرنابيو) - العاشرة مساء.

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