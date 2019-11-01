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الدوري الإيطالي.. ميلان يعود للإنتصارات بفوزه على سبال
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كتب
عبدالقادر عرابي
عاد نادي ميلان لسكة الإنتصارات مرة أخرى بفوز صعب على ضيفه سبال، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.
بعد شوط أول سلبي، سجل البديل الإسباني سوزو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.
بهذا الفوز يرتفع رصيد الروسونيري للنقطة 13 يقفز بها للمركز العاشر، بينما تتواصل معاناة سبال بالبقاء في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة.
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