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روما يضم سمولينج بصورة نهائية
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كتب
إبراهيم سعد
فعلت إدارة نادي روما الإيطالي عقد مدافع الفريق سمولينج، بعد أن بات اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية للذئاب سواء بالكالتشيو أو البطولات الأوروبية.
ونجحت الإدارة بالاتفاق مع مانشستر يونايتد، على توقيع العقود خلال الفترة المقبلة مقابل ١٢ مليون يورو مع ٣ ملايين أخرين كمتغيرات.
يذكر أن سمولينج لعب لصالح مان يونايتد عديد السنوات ليكون هو القائد الأول، إلا أن نجم الأسود الثلاث لم يقدم المنتظر منه خلال الموسم الماضي ليضطر مدرب الفريق "سولشاير"، إلى إعارته والاستعانة بصفقات أخرى للفريق.
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