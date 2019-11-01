اخبار الرياضه

روما يضم سمولينج بصورة نهائية

0 نشر
إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن روما يضم سمولينج بصورة نهائية والان مع التفاصيل

روما يضم سمولينج بصورة نهائية

الجمعة 1 نوفمبر 2019

ba1ccd7831.jpg
روما يضم سمولينج بصورة نهائية

كتب

إبراهيم سعد

فعلت إدارة نادي روما الإيطالي عقد مدافع الفريق سمولينج، بعد أن بات اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية للذئاب سواء بالكالتشيو أو البطولات الأوروبية.

Advertisements

 

ونجحت الإدارة بالاتفاق مع مانشستر يونايتد، على توقيع العقود خلال الفترة المقبلة مقابل ١٢ مليون يورو مع ٣ ملايين أخرين كمتغيرات.

 

يذكر أن سمولينج لعب لصالح مان يونايتد عديد السنوات ليكون هو القائد الأول، إلا أن نجم الأسود الثلاث لم يقدم المنتظر منه خلال الموسم الماضي ليضطر مدرب الفريق "سولشاير"، إلى إعارته والاستعانة بصفقات أخرى للفريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روما يضم سمولينج بصورة نهائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا