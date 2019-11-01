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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدوري الإسباني.. خيتافي يعرقل مسيرة غرناطة نحو الصدارة الجمعة 1 نوفمبر 2019 الخليج 365 أوقف نادي خيتافي مسيرة فريق غرناطة وحرمه من إستعادة صدارة الدوري الإسباني، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الحادية عشر على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز".

Advertisements إنتهت أحداث الشوط الأول بتقدم خيتافي بهدفين دون رد عبر أنخيل رودريجيز في الدقيقة 35، وماورو أرامباري في الدقيقة 41. في الشوط الثاني ذلل أنطونيو بويرتاس، الفارق لهدف واحد في الدقيقة 74، قبل أن يعيد لاعب خيتافي دافيد تيمور، الفارق لهدفين في الدقيقة 88 بتسجيله الهدف الثالث. بذلك يتقهقر غرناطة للمركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف ريال مدريد الثاني ونقطتين خلف برشلونة المتصدر، ويرتفع رصيد خيتافي للنقطة 16 في المركز التاسع.

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