شكرا لقرائتكم خبر عن «الملز» جاهز للركض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اكتمال المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بالعاصمة الرياض وكامل مرافقه وملحقاته، ليصبح جاهزاً لإقامة المباريات عليه خلال الفترة المقبلة، بمتابعة دقيقة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وكشفت الهيئة في بيانها الصادر أمس (الخميس)، عن تفاصيل ومراحل الصيانة التي مرَّ بها الملعب طوال الأشهر الماضية، حيث تضمن التطوير عدداً من المرافق والملحقات، بالتفصيل الآتي:

إعادة سفلتة المواقف والطرق الداخلية للاستاد بمساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع.

استبدال الأعمدة والإنارة القديمة للشوارع الداخلية في الاستاد.

إعادة تطوير وتحسين منطقة الاستقبال ومداخل اللاعبين وغرف الحكام ومراقبي المباريات.

Advertisements

بناء مركز إعلامي جديد مزود بكامل احتياجات ومستلزمات الإعلاميين من أجهزة كمبيوتر وطابعات مركزية وإنترنت عالي السرعة.

تحديث غرفة المؤتمر الصحفي لتتسع لـ 42 شخصا.

تطوير كامل لغرف تبديل اللاعبين وتغيير وحدات التكييف ودواليب حفظ الأمتعة، وتوفير شاشات ذكية لشرح الخطط للاعبين.

استبدال الأنفاق القديمة الخاصة بمسارات خروج اللاعبين وتوسعتها.

إزالة كامل أرضية الملعب القديمة واستبدالها بأرضية جديدة وفقاً لأعلى المستويات العالمية التي تتضمن خليطاً بين العشب الصناعي والطبيعي بمساحة تبلغ 8000 متر مربع.

إزالة كامل المضمار القديم واستبداله بآخر جديد، وإعادة تمديد مواسير المياه والكهرباء على طول المضمار البالغة مساحته 9000 متر مربع.