شكرا لقرائتكم خبر عن كالمعتاد.. الأهلي يتغلب على الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل الأهلي نتائجه الإيجابية أمام جاره الاتحاد بعد تجاوزه بهدفين لهدف، فيما تعادل الفتح مع ضيفه الهلال بثلاثة أهداف لكل منهما، والاتفاق مع مضيفه الفيحاء بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاءات الثلاثة التي أقيمت أمس (الخميس) في افتتاحية الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في الجوهرة المشعة، استطاع الأهلي أن يعود لسكة الانتصارات ويخطف الوصافة بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف، وجاء هدفا الأهلي عن طريق: عبدالفتاح عسيري (د: 13)، عمر السومة (د: 37)، فيما جاء هدف الاتحاد عن طريق اللاعب زياد الصحفي (د: 71)، وبذلك يصل الأهلي للنقطة 17 وفي المركز الثاني، أما الاتحاد فقد تراجع للمركز الثاني عشر متجمداً عند رصيده السابق 9 نقاط.

وفي الأحساء، قدم الفتح واحدة من أجمل مبارياته في الدوري وتمكن من الخروج بنقطة ثمينة من أمام متصدر الدوري الهلال بعد أن تعادلا بنتيجة 3/3، سجل للفتح كل من: مروان سعدان (من ركلة جزاء د: 8)، ميتشيل تي فريدي (هدفين 77، 88)، فيما جاءت أهداف الهلال عن طريق كل من: صالح الشهري (د: 22)، كارلوس إدواردو (د: 34)، بافيتيمبي قوميز (من ركلة جزاء د: 90+5)، وبهذه النتيجة يبقى الفتح في مركزه الخامس عشر بخمس نقاط، فيما حافظ الهلال على صدارته بعد أن وصل للنقطة العشرين.

وفي المجمعة، انتهى لقاء الفيحاء والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، تقدم الفيحاء أولاً عن طريق لاعبه أحمد بامسعود (د: 75)، ومن ثم عادل للاتفاق لاعبه هزاع الهزاع (د: 79)، وبذلك يصل الفريقان للنقطة العاشرة ويتفوق الاتفاق بفارق الأهداف ليحتل المركز التاسع فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر.