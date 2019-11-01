بلايلي: متضايق وسأتحدث مع الإدارة

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جدة - خالد شويل - أحمدا الداموك (جدة) رغم الانتصار الأهلاوي ومواصلة النجاح في الديربي، إلا أن المحترف الجزائري يوسف البلايلي خرج بتصريح عقب اللقاء أثار علامات استفهام كبيرة وردود فعل واسعة من الجماهير الأهلاوية. وتحدث نجم منتخب الجزائر عن أمور ضايقته ولم يوضحها، لكنه أشار إلى أنه سيطرحها بشكل كامل على إدارة النادي، وقال: "لم أصل بعد إلى أعلى مستوياتي الفنية ولكن هذا الأمر لم يجعلني أعيش تحت الضغط خصوصاً وأنني لاعب محترف أُمثل المنتخب الجزائري الذي يضم بين صفوفه نجوماً كباراً في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، كما أنني سبق لي تمثيل الترجي التونسي وتحقيق كافة البطولات الكبرى معه". واعترف بلايلي بأنه خرج غاضباً من الملعب عقب استبداله، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون غاضباً ويرغب في البقاء ومواصلة اللعب.

رغم الانتصار الأهلاوي ومواصلة النجاح في الديربي، إلا أن المحترف الجزائري يوسف البلايلي خرج بتصريح عقب اللقاء أثار علامات استفهام كبيرة وردود فعل واسعة من الجماهير الأهلاوية. وتحدث نجم منتخب الجزائر عن أمور ضايقته ولم يوضحها، لكنه أشار إلى أنه سيطرحها بشكل كامل على إدارة النادي، وقال: "لم أصل بعد إلى أعلى مستوياتي الفنية ولكن هذا الأمر لم يجعلني أعيش تحت الضغط خصوصاً وأنني لاعب محترف أُمثل المنتخب الجزائري الذي يضم بين صفوفه نجوماً كباراً في كافة الدوريات الأوروبية الكبرى، كما أنني سبق لي تمثيل الترجي التونسي وتحقيق كافة البطولات الكبرى معه". واعترف بلايلي بأنه خرج غاضباً من الملعب عقب استبداله، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن يكون غاضباً ويرغب في البقاء ومواصلة اللعب.

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