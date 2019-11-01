فيكيو يتمرد

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) واصل اللاعب الأرجنتيني فيكيو تمرده على قرارات مدرب فريق الاتحاد محمد العبدلي للمرة الثانية، حينما استبدله عند الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني في مواجهة الديربي أمام الأهلي في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير

واصل اللاعب الأرجنتيني فيكيو تمرده على قرارات مدرب فريق الاتحاد محمد العبدلي للمرة الثانية، حينما استبدله عند الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني في مواجهة الديربي أمام الأهلي في استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سبق له قبل ذلك أن غادر ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي أثناء استبداله في مباراة الذهاب التي جمعت الفريق الاتحادي بنظيره الوصل الإماراتي في دبي ضمن دور الـ16 في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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