المولد يستقيل.. والمنتشري يعود

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قدم مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد استقالته من منصبه. ومن المتوقع أن تصدر إدارة نادي الاتحاد قراراً بتعيين اللاعب السابق حمد المنتشري في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

قدم مدير الكرة بنادي الاتحاد أسامة المولد استقالته من منصبه. ومن المتوقع أن تصدر إدارة نادي الاتحاد قراراً بتعيين اللاعب السابق حمد المنتشري في منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

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