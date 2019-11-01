شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري: نحن الأفضل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

وضع عبدالفتاح عسيري نفسه نجماً فوق العادة للديربي، بعد أن نجح في تقديم مستوى رائع وقيادة فريقه لتحقيق الانتصار، بتسجيله الهدف الافتتاحي للأهلي.

وكان عسيري وصل أمس إلى هدفه الثالث في مرمى الاتحاد، من أصل 6 مباريات خاضها بالقميص الأخضر منذ انتقاله من الغريم التقليدي الاتحاد في أغسطس 2016. وقدم عسيري التهنئة لجماهير ناديه عقب الفوز على الاتحاد. وأضاف: «قدمنا مستوى مميزاً خصوصاً في الشوط الأول ونجحنا في تحقيق الفوز والاقتراب أكثر من مراكز الصدارة خصوصاً بعد تعثر الهلال أمام الفتح». واعتبر عسيري أن الأهلي يمتلك كوكبة من النجوم المحليين والأجانب «إن لم تكن الأفضل بين فرق الدوري فهي بكل تأكيد ثاني أفضل قائمة بين كافة الفرق»، إلا أنه أشار إلى أن تلك الأسماء لن تحقق النجاح بمجرد أنها الأفضل على الورق وأن هذه الأفضلية يجب أن تكون مقترنة بالعمل داخل أرضية الملعب لتحقيق البطولات.