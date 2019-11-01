شكرا لقرائتكم خبر عن موسى يظهر أمام أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تنفس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بجاهزية النجم النيجيري أحمد موسى لمباراة أبها غدا (السبت) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيظهر موسى مع الفريق لأول مرة بعد غياب دام 63 يوماً عقب خروجه مصاباً أمام الفتح في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء بالجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يزج فيتوريا على الأغلب بالنسر النيجيري أساسياً، إذ ينتظر أن يكون على مقعد البدلاء ليستعين بخدماته في الشوط الثاني.

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وسيعود العالمي للعب في ملعب الأمير فيصل بن فهد بعد اكتمال جاهزيته نظراً لانشغال ملعب الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض.

وكان آخر مباراة خاضها العالمي في الملعب ذاته بالجولة 28 من دوري الموسم الماضي وتحديداً في شهر شعبان، أي قبل 6 أشهر.

ولن تشهد قائمة العالمي غيابات تذكر باستثناء المهاجم عبدالفتاح آدم الذي سيعود في الغالب بعد فترة التوقف المقبلة أي في منتصف نوفمبر الحالي.