مدرسة تحارب التعصب الرياضي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نفذت ثانوية مجمع السلامة التعليمي في جدة برنامجاً لمحاربة التعصب الرياضي، وذلك تجسيداً للمشاركة المجتمعية، وحرصاً على توعية أبناء الوطن، وأشار منسق الإعلام المدرسي سليمان عايش إلى أن الهدف من البرنامج هو توعية أبنائنا الطلاب لمواجهة التعصب الرياضي، وقال: «متى ما استطعنا أن نغرس في هذا الجيل القيم السليمة والمبادئ القيمة، ومنها التشجيع الرياضي بوعي، فحتماً سينعكس هذا إيجابا على مستقبلنا عموماً والرياضة خصوصاً». وفي السياق نفسه قال منسق النشاط الرياضي زايد النجراني: «التفاعل من الطلاب كان أكثر من المتوقع ويدل على إدراك ووعي العديد من أبناء هذا الجيل، ونحن حريصون على دعمهم ومساندتهم في هذا الجانب».

نفذت ثانوية مجمع السلامة التعليمي في جدة برنامجاً لمحاربة التعصب الرياضي، وذلك تجسيداً للمشاركة المجتمعية، وحرصاً على توعية أبناء الوطن، وأشار منسق الإعلام المدرسي سليمان عايش إلى أن الهدف من البرنامج هو توعية أبنائنا الطلاب لمواجهة التعصب الرياضي، وقال: «متى ما استطعنا أن نغرس في هذا الجيل القيم السليمة والمبادئ القيمة، ومنها التشجيع الرياضي بوعي، فحتماً سينعكس هذا إيجابا على مستقبلنا عموماً والرياضة خصوصاً». وفي السياق نفسه قال منسق النشاط الرياضي زايد النجراني: «التفاعل من الطلاب كان أكثر من المتوقع ويدل على إدراك ووعي العديد من أبناء هذا الجيل، ونحن حريصون على دعمهم ومساندتهم في هذا الجانب».

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