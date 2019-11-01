شكرا لقرائتكم خبر عن البياوي لـ«الخليج 365» : الجميع يتحمّل ما يحدث للفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) حمّل مدرب الفتح السابق التونسي ناصيف البياوي الجميع مسؤولية ما يحدث للفريق الأول لكرة القدم من تدنٍ في المستوى والنتائج، وقال لـ "الخليج 365" إن الجميع يتحمل ما يحدث للفريق في هذا الموسم، وبالتحديد اللاعبين خصوصاً بعد أن غيرت الإدارة الجهاز الفني وجلبت مدرباً جديداً، إذ يعيش الفريق أسوا مواسمه على الإطلاق ما جعله يحتل المراكز الأخيرة بأربع نقاط من أصل 8 مواجهات لعبها في الدوري. وأضاف البياوي قائلاً: «في المواسم السابقة الفتح كان يتميز بالطابع الجماعي وبالتحديد في المناطق الدفاعية، وهذا ما لم نجده في هذا الموسم». وتابع حديثه بالقول: «الانتصار الوحيد الذي حققه الفتح في الدوري على جاره العدالة كان بسبب النقص العددي، وتأثر فريق العدالة بالطرد الذي تعرض له على رغم استحواذه على الكرة، لكن الفوز يحجب السلبيات التي كان يعاني منها الفريق».

حمّل مدرب الفتح السابق التونسي ناصيف البياوي الجميع مسؤولية ما يحدث للفريق الأول لكرة القدم من تدنٍ في المستوى والنتائج، وقال لـ "الخليج 365" إن الجميع يتحمل ما يحدث للفريق في هذا الموسم، وبالتحديد اللاعبين خصوصاً بعد أن غيرت الإدارة الجهاز الفني وجلبت مدرباً جديداً، إذ يعيش الفريق أسوا مواسمه على الإطلاق ما جعله يحتل المراكز الأخيرة بأربع نقاط من أصل 8 مواجهات لعبها في الدوري. وأضاف البياوي قائلاً: «في المواسم السابقة الفتح كان يتميز بالطابع الجماعي وبالتحديد في المناطق الدفاعية، وهذا ما لم نجده في هذا الموسم». وتابع حديثه بالقول: «الانتصار الوحيد الذي حققه الفتح في الدوري على جاره العدالة كان بسبب النقص العددي، وتأثر فريق العدالة بالطرد الذي تعرض له على رغم استحواذه على الكرة، لكن الفوز يحجب السلبيات التي كان يعاني منها الفريق».

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