شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يطمع في ضمك.. والرائد في مواجهة الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين اليوم (الجمعة) ضمن لقاءات الجولة التاسعة، إذ يستضيف الفيصلي نظيره ضمك عند الساعة 5:55 على استاد مدينة المجمعة الرياضية ، كما يلتقي فريق الرائد فريق الوحدة في تمام الساعة السادسة مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وعلى ذكرى المواجهات الثماني التي جمعتهما في الدرجة الأولى، يلتقي فريقا الفيصلي وضمك في أول لقاءاتهما بدوري المحترفين وبعد 9 سنوات من آخر مواجهة جمعتهما، إذ التقيا 8 مرات فاز الفيصلي في 4 منها، فيما فاز ضمك في 3، وتعادلا في لقاء وحيد. ويدخل صاحب الأرض والجمهور فريق الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة تلقاها في الجولة الماضية أمام التعاون، ويملك هجومه 9 أهداف وعليه 5 أهداف. أما فريق ضمك فإنه يعاني الأمرين، إذ يحتل المركز 16 والأخير برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل و6 خسائر، ويملك هجومه 3 أهداف، فيما استقبلت شباكه 17 هدفاً.

وفي بريدة، يخوض الرائد لقاء الليلة محتلاً المركز 13 برصيد 8 نقاط حصدها من فوزين وتعادلين و3 هزائم، وله 7 أهداف وعليه 13 هدفاً، فيما يحتل نظيره فريق الوحدة المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات و3 هزائم، وله 8 وعليه 7 أهداف، ويقف التاريخ محايداً مع الفريقين، إذ التقيا 14 مرة فاز كل منهما 6 مرات وتعادلا مرتين، ويسعى فريق الوحدة للعودة للانتصارات واستعادة الوصافة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الشباب، أما الرائد فإنه يطمع لمواصلة صحوته بعد فوزه على ضمك في الجولة السابقة.