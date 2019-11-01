الغدير يحفز العدالة قبل الحزم

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) حفز رجل الأعمال عضو شرف نادي العدالة وكبير داعميه باسم الغدير لاعبي فريق العدالة لتجاوز فريق الحزم في المواجهة التي ستقام غدا (السبت) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير حفز رجل الأعمال عضو شرف نادي العدالة وكبير داعميه باسم الغدير لاعبي فريق العدالة لتجاوز فريق الحزم في المواجهة التي ستقام غدا (السبت) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واجتمع الغدير خلال زيارته أمس تدريبات الفريق العدلاوي برئيس الفريق عبدالعزيز المضحي، والجهاز الفني بقيادة إسكندر القصري، والجهاز الإداري من أجل الاطمئنان على سير الفريق ومعرفة احتياجاته، عقب ذلك التقى اللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء في الجولات القادمة وتحسين صورة الفريق، ونسيان الخسائر في الجولات الماضية، كما طالبهم بإسعاد جماهيرهم من مختلف المناطق بعد أن أصبح محط أنظار الجميع في المملكة وأحد أبرز الأندية هذا الموسم نتيجة المستويات المميزة التي قدمها في بداية الموسم. ووعد الغدير بتقديم مكافأة مالية لخزينة النادي في حال الفوز على الحزم.



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