شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن البطولة المفتوحة للمصارعة الرومانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) انطلقت أمس (الخميس) بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الرومانية للكبار (الدرجة الأولى) على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أندية الوحدة والجزيرة والقادسية والاتفاق والنجمة ومراكز تدريب الاتحاد في الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة وبمشاركة بعض الهيئات، إضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين. وسيتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، فيما ستنطلق الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) عند الساعة الثانية ظهر اليوم (الجمعة)، وتعقبها الفترة المسائية الثانية، وتختتم البطولة غدا (السبت)، حيث يدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس. وتجرى على هامش البطولة تجارب المنتخب السعودي تحت 15 سنة لاختيار الفريق المشارك في معسكر خارجي ببولندا استعدادا لبطولة آسيا للناشئين تحت 15 سنة في الصين التي ستقام الشهر الحالي.

انطلقت أمس (الخميس) بطولة المملكة المفتوحة للأندية ومراكز التدريب والهيئات والأفراد للمصارعة الرومانية للكبار (الدرجة الأولى) على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة أندية الوحدة والجزيرة والقادسية والاتفاق والنجمة ومراكز تدريب الاتحاد في الرياض والدمام وجدة ومكة المكرمة وبمشاركة بعض الهيئات، إضافة إلى عدد من المشاركين بشكل فردي من السعوديين ومن الأجانب المقيمين. وسيتم إجراء الاجتماع الفني وسحب القرعة والكشف الطبي والميزان، فيما ستنطلق الفترة الأولى (الأدوار التمهيدية) عند الساعة الثانية ظهر اليوم (الجمعة)، وتعقبها الفترة المسائية الثانية، وتختتم البطولة غدا (السبت)، حيث يدير البطولة 11 حكماً بإشراف الحكم العام في البطولة محسن بن عباس. وتجرى على هامش البطولة تجارب المنتخب السعودي تحت 15 سنة لاختيار الفريق المشارك في معسكر خارجي ببولندا استعدادا لبطولة آسيا للناشئين تحت 15 سنة في الصين التي ستقام الشهر الحالي.

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