شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تستذكر إلتون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

ضمن تواصلها الاجتماعي والإعلامي لنشر عادات وتقاليد اللاعبين المحترفين الأجانب الذين يحترفون في الملاعب السعودية خلال فترة تواجدهم، نشر حساب الهيئة العامة للرياضة باللغة الإنجليزية في موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» قصة قصيرة مدتها 4 دقائق و47 ثانية للمحترف البرازيلي السابق في الملاعب السعودية إلتون خوزيه وهو يتحدث عن عاداته وتقاليده أثناء تواجده في المملكة وحياته الخارجية البعيدة عن الملعب بعد انتهاء التمارين أو في أيام الراحة التي تمنح له، وكيف يقضي يومياته.

وأبدى إلتون خلال حديثه في القصة حبّه وعشقه لبلاد الحرمين وأبنائها الذين يصفهم بالناس الطيبين والمحترمين.

Advertisements

كما يملك إلتون الذي سبق أن لعب للنصر والفتح والقادسية علاقات قوية داخل السعودية وبالتحديد مع المنسق الإعلامي لنادي الفتح السابق محمد الضيف الذي يعتبره أفضل صديق له تعرف عليه مما جعله يتعلم المزيد من العادات والثقافات السعودية من خلاله.

ويمني إلتون خوزيه نفسه بالعودة مجدداً للملاعب السعودية بعد انتهاء عقده الموسم الماضي مع نادي القادسية وعودته في الموسم الحالي للدوري البرازيلي.

يذكر أن إلتون ساهم بشكل كبير هو وزملاؤه اللاعبون في نادي الفتح بتحقيق لقب الدوري عام 2013 في إنجاز تاريخي لا ينسى.