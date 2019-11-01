شكرا لقرائتكم عدلى القيعى : صلح الخطيب وتركي آل الشيخ يضر بمصالح البعض وهذا هو الدليل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن التقارب الذى حدث بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية يضر بمصالح البعض موضحا أن الدليل على ذلك التصريحات المفبركة المنسوبة للدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء حول رفضها المصالحة.

أضاف القيعى فى تصريحات لبرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى ، أن محاولات الوقيعة بين إدارة القلعة الحمراء وتركي آل الشيخ ستتكرر في المرحلة القادمة.

وأوضح مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء أن رانيا علواني تربت على مبادئ الأهلي، وتعلم جيدًا أن العمل المؤسسي هو ما يحكم الأمور داخل الأحمر، إذ أصدرت بيانًا كذبت خلاله أي أحاديث منسوبة إليها.