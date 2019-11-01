شكرا لقرائتكم انطلاق الجولة 11 من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 11 من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2001، والتي تشهد اقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الأهلي والاسماعيلي، ومباراة الزمالك وحرس الحدود.

وجاءت مباريات الجولة 11 كالتالي:

طلائع الجيش x الجونة

بيراميدز x الانتاج الحربي

المقاولون x طنطا

مصر المقاصة x إف سي مصر

الاسماعيلي x الأهلي

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سموحة x المصري

حرس الحدود x الزمالك

انبي x الاتحاد السكندري

فيما حصل وادي دجلة على راحة من هذه الجولة .

كانت آخر مباراة يخوضها الأهلي في البطولة ضمن الجولة التاسعة أمام وادي دجلة، في 11 أكتوبر الماضي، وفاز الأحمر بنتيجة 2/0 ، ولم يلعب الفريق ضمن الجولة العاشرة بسبب عدم مشاركة فريق أسوان في البطولة، قبل أن تتوقف المسابقة في الفترة من 20 وحتى 28 أكتوبر بسبب معسكر منتخب الشباب.

فيما كانت أخر مباراة يخوضها زمالك 2001 أمام بيراميدز حيث فاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل لا شيء، وسجل الأهداف '' أحمد عيد - حسام عبد المجيد '' .