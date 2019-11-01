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جدة - عمرو شويل الاسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى ودياً



يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى ودياً والمقرر لها الثالثة عصر غداً السبت على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الدراويش تدريباته اليوم على فترة واحدة بعدما خاض تدريب أمس الخميس على فترتين صباحاً ومساءاً لرفع معدلات الكفاءة البدنية قبل بداية وديات الفريق.

ومن المنتظر أن يلعب الاسماعيلى ودياً مع أف سى مصر يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر قبل أن يواجه المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر المذكور وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر.

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وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدوري فيما يستعد لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر الجارى.