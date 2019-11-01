شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه غدا الاسماعيلي في عقر داره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الاسماعيلى ودياً والمقرر لها عصر غداً السبت على ستاد الاسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري .

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وكان الانتاج الحربى قد خسر أولى ودياته فى فترة توقف الدوري أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فيما تعد ودية اليوم الاولى للدراويش .

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2، حيث سجل عبد الله السعيد الهدف الأول لبيراميدز فى الدقيقة 40 وعزز إيريك تراوى التقدم لفريقه فى الدقيقة 45، وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثانى له فى المباراة والثالث لبيراميدز فى الدقيقة 65، فيما سجل معاذ الحناوى الهدف الأول للإنتاج فى الدقيقة 79 من ركلة جزاء وقلص محمد فييرا الفارق للعجلات الحربية فى الدقيقة 83 فى المباراة التى جرت على استاد السلام بالجولة الخامسة للدورى.

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وحقق الإنتاج الحربى فوزين وتلقى ثلاثة هزائم منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة سموحة فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 24 نوفمبر المقبل.